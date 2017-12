Assaltantes matam ciclista em rodovia da Grande SP

SÃO PAULO - Uma ciclista de 43 anos foi baleada e morta com um tiro no peito, na manhã deste domingo, 19, durante um assalto na altura do quilômetro 87 da Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um amigo que pedalava com ela também foi atingido, mas sobreviveu ao tiro. De acordo com a polícia, Consuelita Rosário da Silva Freitas e o amigo, de 46 anos, tiveram as bicicletas levadas por um bando de marginais, que surgiram de um dos acostamentos na pista sentido Belo Horizonte da rodovia federal. As vítimas não reagiram ao assalto.

Um equipe do Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local, mas quando chegou Consuelita já estava sem vida. O amigo dela foi levado para o Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Nenhum suspeito foi preso. O caso será investigado pelo Setor de Homicídios da Polícia Civil de Guarulhos.

Latrocínios. Até o mesmo de maio, a cidade de Guarulhos já tinha registrado oito casos de assalto seguido de morte (latrocínio), de acordo com as estatísticas criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em todo Estado, são 148 casos.