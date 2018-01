Assaltantes levam R$ 115 mil do câmpus de Assis da Unesp

SOROCABA - Dois assaltantes armados invadiram o câmpus de Assis da Universidade Estadual Paulista (Unesp), no sudoeste do Estado de São Paulo, renderam funcionários e levaram malotes com R$ 115 mil em dinheiro na madrugada desta quarta-feira, 6. O dinheiro estava reservado para o pagamento de funcionários e professores da universidade, que seria feito durante o dia. A unidade está em greve, mas a agência bancária funcionava normalmente.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos já conheciam o local e não se preocuparam em esconder o rosto porque a agência não tinha câmeras de vigilância. Os homens roubaram também as armas de dois vigilantes. Os policiais apreenderam um automóvel com placas de Blumenau, em Santa Catarina, que foi abandonado nas proximidades do câmpus. Até o início da tarde desta quarta-feira, nenhum suspeito tinha sido preso.