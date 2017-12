Assaltantes levam dez caminhões de produtos do Magazine Luiza

SÃO PAULO - Uma quadrilha assaltou o centro de distribuição do Magazine Luiza na madrugada deste sábado, 2. Dez veículos carregados com produtos foram roubados do local, na Rodovia dos Bandeirantes, em Louveira, interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o assalto aconteceu por volta da meia-noite e durou cerca de três horas. Os funcionários do depósito foram rendidos por 20 homens armados e encapuzados e obrigados a abrir os portões do local para a entrada de oito caminhões e duas carretas.

Sob a mira de armas de fogo, os funcionários do depósito foram obrigados a carregar os dez veículos da quadrilha, que fugiram em seguida. Segundo a polícia, nenhum funcionário ficou ferido. Não há informações sobre a direção em que a quadrilha fugiu e a quantidade de produtos levados.

Em nota, a assessoria de imprensa do Magazine Luiza confirmou o assalto no centro de distribuição, reiterou que nenhum colaborador sofreu agressão física e informou que a empresa está colaborando com as investigações da polícia.