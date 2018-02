Assaltantes invadem loja do Pão de Açúcar Três homens foram presos em flagrante após tentarem assaltar um hipermercado Pão de Açúcar às 4h de ontem no Butantã, zona oeste. Seis funcionários foram mantidos reféns, mas se renderam após a chegada da polícia. De acordo com a PM, um assaltante estava do lado de fora monitorando os outros dois por rádio quando foi abordado. A princípio, ele disse ser cliente, mas acabou confessando o roubo. Os assaltantes já tinham separado quatro celulares e malotes que somavam mais de R$4,5 mil.