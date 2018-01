Assaltantes invadem lan house e fazem 15 pessoas reféns

Ricardo Valota, do estadao.com.br; e Daniela do Canto, do Jornal da Tarde,

Um grupo de pelo menos quatro bandidos, entre 1h30 e 3h40 desta terça-feira, manteve reféns 15 pessoas, entre clientes e funcionários, no interior de uma lan house de fachada localizada na rua Gravi, no Bosque da Saúde, zona sul da capital paulista. Policiais militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão cercaram o estabelecimento. O local era uma lan house de fachada. Na verdade, os computadores do local continham jogos eletrônicos de azar, que eram acessados, após crédito online solicitado pelo próprio cliente. Os bandidos, que chegaram num Fiat Pálio, onde foram encontrados pela PM um par de algemas e três toucas ninja, se entregaram depois da chegada de um advogado, cujo cliente era uma das vítimas. O grupo só aceitou se entregar depois que a polícia prometeu integridade física a todos. Até as 4h30, uma varredura era feita no estabelecimento e num imóvel ao lado, pois nenhuma arma foi encontrada com os criminosos, um deles usando um suposto colete da Polícia Federal. Ninguém ficou ferido. O caso será registrado no 16º Distrito Policial, de Vila Clementino.