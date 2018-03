Assaltantes invadem escola em São Vicente, no litoral paulista

SÃO PAULO - Três assaltantes invadiram na manhã desta terça-feira, 22, uma escola estadual do bairro Vila Margarida, em São Vicente, no litoral paulista. A ocorrência foi registrada por volta das 11 horas, segundo o delegado do 2º DP da cidade.

Os assaltantes levaram os pertences de alguns professores, mas não chegaram a cometer agressões. Eles portavam armas de brinquedo. Dos três envolvidos, um conseguiu fugir e outros dois foram detidos em flagrante. Um era menor de idade.