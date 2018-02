Assaltantes invadem condomínio no ABC Dois homens encapuzados e armados invadiram o condomínio Swiss Park, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e permaneceram cerca de 1h30 no local. Os bandidos dominaram moradores do lugar e levaram joias, dólares e relógios, além de um revólver calibre 32. Os bandidos fugiram antes da chegada dos homens do 40.º Batalhão da Polícia Militar, que encontraram as vítimas amarradas.