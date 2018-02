Assaltantes invadem casa e trocam tiros com a PM na zona sul de SP

SÃO PAULO - Ameaçada por quatro assaltantes que invadiram sua casa, uma família foi mantida refém por volta das 22h de quarta-feira no sobrado de classe média localizado no Jabaquara, zona sul da capital. Um dos bandidos foi detido no Hospital Alvorada, ferido após trocar tiros com a Polícia Militar.

O pai da família chegava em casa, de carro, quando foi abordado pelos criminosos, que desceram de um Hyundai ix30, fortemente armados, com metralhadoras, fuzis e pistolas, segundo as vítimas. Eles o obrigaram a entrar e, na casa, renderam ainda a mulher, a filha M.M, de 23 anos, e seu noivo. Dois deles permaneceram do lado de fora, vigiando a rua. "Perguntavam a todo momento onde estava o cofre, onde estava o dinheiro, mas não temos cofre", contou M.M. Irritados, os bandidos pegaram uma faca e ameaçaram cortar o dedo mínimo de seu noivo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com as vítimas, a todo momento os assaltantes diziam que se não cooperassem seriam mortas. "Estamos acostumados a assaltar mansão, se precisar metemos bala", falaram para a família. Levado para o andar de cima, o pai recebeu uma coronhada na cabeça dos criminosos.

Um casal que passava pela rua também foi feito refém, além de um rapaz, que foi obrigado a encher o Hyundai com os objetos roubados - televisão, notebook, joias e celulares.

Vizinhos ouviram o barulho e ligaram para a polícia. Quando uma viatura chegou ao local, os criminosos dispararam contra os policiais militares, que revidaram. A viatura da PM recebeu diversos tiros, mas nenhum policial se feriu. Os bandidos fugiram de carro. Toda a ação, entre o assalto e o tiroteio, durou cerca de 15 minutos.

Mais tarde, um dos assaltantes foi deixado, ferido, no Hospital Alvorada, onde acabou preso. Os criminosos abandonaram o ix30 cerca de 1,5 quilômetros adiante da casa assaltada, na Rua Joaquim da Rosa, perto da favela Alba. Havia sangue no banco do passageiro.