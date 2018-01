Assaltantes invadem banco em SP e fazem funcionários reféns

Uma agência do banco Santander na Avenida do Cursino, no Jardim Saúde, zona sul da capital paulista, foi invadida por um grupo de assaltantes no final da tarde desta quarta-feira, 25. O grupo mantém alguns funcionários reféns. A Polícia Militar foi acionada às 18h05 desta quarta-feira, 25, e uma equipe de PMs está no telhado da agência negociando a liberação das pessoas.

A PM não soube informar o número de assaltantes, nem de reféns. Em função do assalto, Polícia Militar interrompeu o fluxo de veículos e pessoas na via.