Assaltantes invadem banco em área nobre de SP

SÃO PAULO - Pelo menos cinco homens armados assaltaram uma agência do banco Santander na tarde desta segunda-feira, 13, na Rua Oscar Freire, nos Jardins, área nobre de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o grupo rendeu os vigias do banco. Ainda não há informação da quantia levada. O bando fugiu com as duas armas dos seguranças. A ocorrência será registrada no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Miguel Paulista. Quatro homens armados com metralhadoras assaltaram uma agência bancária do Bradesco, em São Miguel Paulista, zona leste da cidade, também nesta tarde.

O grupo invadiu o estabelecimento, na Avenida Marechal Tito, por volta das 16h40. A Polícia Militar informou que, até às 17h15, um dos bandidos havia sido preso e duas armas foram apreendidas.