Assaltantes fazem arrastão em ônibus em Jundiaí

Os 33 passageiros, o motorista e um fiscal de um ônibus da Viação Cometa foram assaltados na manhã deste sábado em Jundiaí, a 60 quilômetros da Capital.

O ônibus prefixo 2270, placas EH-2270 parou, por volta das 9h35, para o embarque de dois passageiros em um ponto existente à altura da Vila Comercial, no Km 55 da pista Sul (Interior - SP) da Rodovia Anhanguera (SP-330). O primeiro deles, aparentando 20 anos, vestindo calça jeans e um blusão azul com uma listra branca vertical em cada manga, deu voz de assalto ao motorista e aos passageiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O segundo, um menor aparentando não mais que 14 anos, passou pelo corredor do ônibus recolhendo dinheiro e celulares dos passageiros, numa sacola de lixo.

O motorista - que pediu para não ser identificado - pediu calma ao assaltante armado mas foi agredido com uma coronhada na cabeça. "Quando ele me bateu, senti que não era um revólver. Ele cobria a arma com um pano. Só que eu não podia reagir porque o outro estava dentro do ônibus, com os passageiros. Não sei como poderia reagir. Poderia haver um terceiro assaltante", explicou aos soldados da Polícia Rodoviária Estadual que registraram a ocorrência, no Km 27 da pista Sul da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

Segundo os policiais, é o terceiro assalto desse tipo que ocorre no mesmo lugar. Até agora, porém, não foi possível identificar os assaltantes porque as vítimas sempre dispensam procurar a autoridade policial, considerando que os prejuízos são só materiais e pequenos. No caso desse assalto, apenas dois dos 33 passageiros concordaram em ser testemunhas no boletim de ocorrência registrado pelo motorista.