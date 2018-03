Assaltantes fazem arrastão em hotel

Dois assaltantes invadiram na madrugada de ontem o hotel Margherita Flat na Praia de Ponta Negra, em Natal, e fizeram um arrastão. Eles renderam os vigiais e começaram o assalto pelo quarto de quatro turistas italianos. Os homens levaram celulares e roupas dos hóspedes e ainda quebraram o cofre do hotel. Na manhã de domingo, um homem se hospedou no hotel com o nome de Antony Souza. De madrugada, se juntou a outro homem que estava aguardando para iniciar o assalto. Não há pistas dos bandidos.