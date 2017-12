Assaltantes fazem 200 reféns e levam R$ 80 milhões em eletrônicos

Atualizada às 15h42

CAMPINAS - Um assalto cinematográfico foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 7, em uma fábrica da Samsung em Campinas, no interior de São Paulo. Em torno de 30 assaltantes renderam uma van que levava funcionários para a empresa e tomaram seus lugares. Os bandidos usaram uniformes iguais aos dos empregados.

No interior da companhia, o bando se dividiu pelos dois prédios e fez cerca de 200 funcionários entrarem em uma sala. A única exigência deles era que todos retirassem a bateria de seus celulares, para que não acionassem a polícia ou chamassem nenhum tipo de socorro. Eles roubaram em torno de 40 mil aparelhos, entre tablets, smartphones e notebooks. A carga teria sido levada em oito carretas lotadas e está avaliada em R$ 80 milhões.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes confiscaram os armamentos e munições dos vigilantes que trabalhavam na empresa. Para evitar suspeitas, estes funcionários foram orientados pelos bandidos a continuarem normalmente em seus postos de trabalho, desarmados.

Os bandidos teriam informações privilegiadas sobre a empresa, informou a Polícia. Eles teriam conhecimento até mesmo do local onde estavam os equipamentos mais valiosos. A companhia diz que colabora com as investigações.