Assaltantes explodem caixas eletrônicos no Capão Redondo, em São Paulo

Assaltantes explodiram vários caixas eletrônicos do banco Bradesco na rua Comendador Santana, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado, 29. O impacto dos explosivos foi tão grande que o teto da agência desabou, segundo informações da Polícia Militar.

O caso aconteceu por volta das 5h30. De acordo com a polícia, os seis homens invadiram o banco e depois fugiram em dois carros. Eles estavam armados com fuzis e fizeram disparos. Ninguém ficou ferido, segundo a PM.

A polícia chegou depois da fuga dos assaltantes. Além dos danos na estrutura da agência, os policiais também encontraram na calçada do local as gavetas dos caixas eletrônicos, onde o dinheiro é guardado.

Outro caso. Na quarta-feira, 26, uma quadrilha explodiu um caixa eletrônico no pátio da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e feriu uma policial militar com tiro de fuzil. Cerca de 15 criminosos renderam um dos vigilantes no portão 12 da companhia e usaram explosivos para arrombar um terminal eletrônico no local. Uma viatura que passava pelo local foi surpreendida pelos bandidos, que dispararam contra o carro.

A policial militar Adriana da Silva Andrade, de 29, foi atingida na cabeça por um dos disparos.Ela foi operada e continuava internada no Hospital das Clínicas até a tarde desta sexta-feira, 28.