Assaltantes explodem caixa eletrônico em pátio da CET em SP

SÃO PAULO - Cinco assaltantes explodiram um caixa eletrônico dentro de um pátio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O caso aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira, 2. A quantia de dinheiro roubada pelos criminosos não foi informada.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes renderam o vigilante do local para poder instalarem explosivos no caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Após retirar o dinheiro da máquina, os criminosos fugiram. Durante a fuga, um deles deixou cair a carteira de habilitação na rua. Com a foto do documento, o homem foi reconhecido por testemunhas como um dos assaltantes.

A Polícia Militar recolheu o documento e o entregou à Polícia Civil durante o registro do crime no 91º Distrito Policial (Ceasa).