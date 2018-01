Assaltantes de agência bancária na zona norte de SP se entregam

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Os assaltantes que invadiram uma agência bancária na tarde desta terça-feira, 22, na zona norte de São Paulo, se entregaram após às 17h40. Eles deixaram o local escoltados pela polícia.

Pelo menos quatro homens armados tentaram assaltar uma agência do banco Itaú na Rua Alfredo Zumkeller, na altura do número 487, no Parque Mandaqui, por volta das 16 horas.

Informações preliminares apontam que 10 pessoas - entre clientes e funcionários do banco Itaú - foram feitas reféns pelo bando. Ainda não há informações sobre feridos.

Dois helicópteros Águia, da PM, e uma aeronave Pelicano, da Polícia Civil, foram enviados ao local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.