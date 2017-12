Assaltantes colocam fogo em carteiro porque ele tinha apenas R$ 30 Bandidos atearam fogo em um carteiro durante roubo em Barretos, no interior de São Paulo, ontem. Os criminosos ficaram irritados porque a vítima só tinha R$ 30 e jogaram combustível e atearam fogo em seu corpo. Alysson Douglas da Silva, de 23 anos, teve 60% do corpo queimado e foi levado para a Santa Casa de Barretos. Por causa da gravidade do caso, ele aguarda transferência para um hospital especializado no tratamento de queimados. O assalto ocorreu quando ele chegava à sua casa. Ele ainda teria pedido para que não o matassem porque tem uma filha, mas os assaltantes pegaram um galão com o combustível, derramaram o líquido em seu corpo e acenderam.