Assaltantes atacam três veículos dos Correios Três veículos de carga dos Correios foram atacados por assaltantes em um intervalo de 12 horas, entre sexta-feira e ontem, no Rio. Anteontem à noite, um grupo de oito bandidos armados em quatro motocicletas interceptou dois caminhões que estavam a caminho do Aeroporto Internacional Tom Jobim para embarcar cartas e encomendas. Na manhã de ontem, um furgão do tipo Sprinter também foi atacado e teve a carga roubada. Um suspeito foi preso.