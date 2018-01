Assaltantes atacam ônibus a pedradas na via Dutra

Três ônibus - dois da Viação Transdutra e um da Viação Transguarulhense - foram alvos de criminosos, munidos de pedras, por volta das 23h de sexta-feira, na altura do quilômetro 218 da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, mil metros antes do trevo de Cumbica, no Jardim Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Três passageiras, uma de cada coletivo, ficaram feridas, uma delas com gravidade. As pedradas partiram de desconhecidos que ficam escondidos à margem da rodovia. A intenção dos criminosos é fazer com que o motorista, ao sentir o impacto, pare o veículo, momento em que os assaltantes atacam. Esse tipo de ocorrência, segundo funcionários das duas viações, já se tornou corriqueiro naquela região. Sabendo do perigo que corriam, nenhum dos três motoristas parou. Segundo a Polícia Civil, uma jovem de 24 anos, de prenome Rosângela, passageira do coletivo da Transguarulhense, foi atingida no maxilar, sofrendo afundamento com fratura. Tanto ela como as outras duas passageiras foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Alvorada.