Assaltantes armados fazem reféns e roubam joalheria no Shopping Interlagos Quatro ladrões roubaram uma joalheria e fizeram reféns no Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, no fim da tarde de anteontem. Segundo testemunhas do crime, três criminosos armados anunciaram o assalto e dominaram os funcionários e clientes da Casa das Alianças. Um segurança do shopping também foi rendido.