Assaltante sequestra ônibus com 40 crianças no Rio

Uma mulher foi baleada dentro de uma unidade de saúde e um ônibus escolar com 40 crianças foi sequestrado na tarde de ontem, durante uma perseguição da polícia a dois bandidos na zona norte do Rio. Um dos criminosos morreu baleado.

O ônibus levaria 40 alunos para uma excursão e estava parado em uma escola particular, esperando a hora da saída. Um dos criminosos obrigou o motorista a ir até uma favela. Lá, ele desceu do veículo e fugiu. As crianças foram liberadas às 17 horas.

A confusão começou por volta das 14h30, quando soldados do 41.º Batalhão da Polícia Militar (Irajá) que estavam em uma viatura na Avenida Automóvel Clube, viram dois suspeitos em um Gol cinza que havia sido roubado no bairro de Fazenda Botafogo. Houve troca de tiros e os ladrões abandonaram o veículo na Rua Ouseley, no bairro de Coelho Neto. O ladrão que dirigia o carro roubado foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu.

O segundo bandido invadiu o Posto de Atendimento Médico (PAM) de Coelho Neto, também na Rua Ouseley, e manteve pacientes reféns. Uma mulher de 33 anos foi feita de escudo humano. Os policiais cercaram o PAM e tentaram iniciar uma negociação com o criminoso, mas o bandido atirou no abdômen da vítima e pulou o muro que separa a unidade médica de um colégio particular.

Na escola, o criminoso invadiu o ônibus e obrigou o motorista a levá-lo ao Morro da Pedreira, também em Costa Barros. Em uma das entradas da favela, ele desceu do veículo e fugiu. Professores que estavam no ônibus conseguiram distrair as crianças, que não perceberam o que havia acontecido.

A mulher baleada no posto médico, ainda não identificada, também foi levada para o Hospital Carlos Chagas. Ela foi operada e seu estado de saúde é grave.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que o atendimento no PAM foi suspenso ontem. As consultas marcadas serão agendadas para outros dias.