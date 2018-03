Assaltante se entrega e liberta reféns na zona norte

Julia Baptista e Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O assaltante que fez duas pessoas reféns na manhã desta quinta-feira, 9, em São Paulo, se entregou à polícia por volta das 11 horas. Um homem e uma mulher foram mantidos reféns por cerca de duas horas no interior de um bar, na região do bairro de Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. As vítimas saíram ilesas. O caso foi encaminhado ao 72º Departamento de Polícia.

Segundo informações preliminares, quatro bandidos roubavam uma residência na região quando foram surpreendidos por policiais militares, que foram acionados por testemunhas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao chegarem, os bandidos fugiram em três veículos. Um deles foi abandonado na Avenida Cantídio Sampaio. Segundo a Polícia Militar, na fuga, três suspeitos foram detidos e outro, armado com fuzil e pistola, invadiu um bar, mantendo o idoso refém.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociaram a rendição e a liberação dos reféns, segundo a PM.

Texto atualizado às 11h40.