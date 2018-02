Assaltante morre em troca de tiros com a PM

SÃO PAULO - Um homem morreu e três foram presos após troca de tiros com policiais militares na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, zona oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 17. De acordo com a PM, os suspeitos tentavam roubar uma residência e fugiram em um Cruze preto quando foram abordados pelos policiais.

Na fuga, os bandidos acabaram batendo em um poste próximo ao cruzamento com a Rua Edmundo Scannapieco. Um dos assaltantes teria descido do veículo atirando contra os policiais, dando início ao tiroteio. Ele foi atingido na cabeça e morreu na hora.

Os outros três acabaram presos. Um deles precisou ser encaminhado ao Pronto-Socorro Bandeirantes, depois de se ferir na colisão com o poste. Dois revólveres e uma pistola foram apreendidos. O caso foi registrado no 34º DP (Vila Sônia).