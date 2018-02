Assaltante morre em tiroteio com ex-PM Um suposto criminoso morreu na manhã de ontem durante tentativa de assalto na porta de um banco na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. O homem teria trocado tiros com um policial aposentado durante tentativa de roubo conhecido como "saidinha de banco". A polícia não soube informar se o PM aposentado era a vítima do assalto. Ele também ficou ferido no tiroteio, mas sem risco de morte.