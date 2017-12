Assaltante morre e policial fica ferido em tiroteio na zona norte

SÃO PAULO - Um suspeito morreu após troca de tiros com um policial militar que estava de folga durante uma tentativa de assalto na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Casa Verde, zona norte da capital paulista. O caso aconteceu na tarde do último domingo, 5, por volta das 16h30.

De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos que estavam dentro de um carro abordaram o policial e anunciaram o assalto. Os criminosos pretendiam roubar a moto do agente, que teria reagido e entrado em confronto com os três assaltantes. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morreu no local, informa a PM. Os outros teriam conseguido fugir.

Ainda segundo a PM, um dos disparos feitos pelos criminosos acertou o braço do policial, que foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Camilo, em Santana, também na zona norte. Um revólver calibre 38 que estava com os bandidos foi apreendido.