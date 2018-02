Assaltante morre durante roubo a mercado na zona norte de SP

SÃO PAULO - O assaltante Carlos Vinícius Costa, de 22 anos, levou a pior, por volta das 19h45 de terça-feira, 12, ao trocar tiros com o segurança Renato Cherubini, de 40 anos, em frente ao mercado localizado na altura do nº 513 da Rua Antonio de Pádua, em Perus, zona norte de São Paulo.

Costa e três comparsas renderam clientes e funcionários, recolheram R$ 500 dos caixas e roubaram a carteira de uma mulher. Quando já deixavam o mercado, foram surpreendidos pelo segurança. Houve troca de tiros, na qual Carlos Vinícius acabou baleado e morreu a caminho do pronto-socorro de Perus.

O segurança do mercado, ferido na perna, foi medicado e liberado. Os três comparsas de Vinícius fugiram em um Santana Quantum cinza escuro levando o dinheiro do caixa e a carteira da cliente. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.