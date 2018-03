Assaltante leva surra após tentar roubar pedestre nos Jardins

Um homem foi preso ontem, após tentar assaltar um pedestre e levar uma surra de pelo menos 15 pessoas nos Jardins, zona sul da capital. Na confusão, uma pessoa foi baleada na perna. O assaltante estaria praticando roubos na região há pelo menos uma semana, segundo testemunhas.

Por volta das 11h40, Thiago Teixeira Pereira, de 24 anos, tentou roubar a mochila de um homem que caminhava pela Rua Padre João Manuel. A vítima resistiu e conseguiu fugir. O assaltante ameaçou então uma segunda pessoa e deu dois tiros mirando para o chão. Um dos disparos acertou a vítima.

Um terceiro pedestre que passava pelo local conseguiu tirar a arma de Pereira. O suspeito se soltou e atravessou a via, na direção da Alameda Lorena. Ao chegar à esquina, foi cercado por várias pessoas, que o jogaram no chão e começaram a surra. "Teve garçom que saiu do restaurante para bater nele. Se a polícia não tivesse chegado tão rápido, teria morrido", afirmou o manobrista Rafael Moreno, de 21 anos.

Segundo ele, um comerciante, que estava com o olho roxo, foi roubado por Pereira semana passada. A polícia levou o suspeito ao pronto-socorro da Santa Casa, antes de conduzi-lo para a delegacia. A vítima baleada foi atendida no Hospital das Clínicas e não corre risco de vida.