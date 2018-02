Assaltante invade salão e rouba 10 kg de cabelo Um ladrão invadiu ontem à tarde o salão Kaki Hair, na galeria Orixás Center, no bairro do Politeama, centro de Salvador, e levou cerca de 10 quilos de cabelo. Apenas duas funcionárias do estabelecimento, especializado em alongamento (megahair), estavam no local. Elas foram dominadas, mas não tiveram objetos nem dinheiro roubados. As câmeras de segurança filmaram o assaltante que entrou no centro comercial, mas as imagens mostram o ladrão apenas de costas. Um comparsa de moto esperava na rua.