Assaltante é preso após ser baleado pelo comparsa

Baleado de raspão no pescoço e no peito pelo próprio comparsa, Fábio Silva Lisboa, 24 anos, acabou preso ao tentar assaltar um bar, na noite de domingo, na Rua José Ataliba Ortiz, no Parque São Domingos, região de Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Ao desconfiar da dupla que havia acabado de entrar no bar, o comerciante, um senhor de 54 anos, fez um sinal para a filha, que saiu correndo. Arriscando a própria vida, o proprietário do bar entrou em luta corporal com o bandido armado. O criminoso conseguiu atirar, mas acertou Fábio, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Pirituba. Atendido por uma equipe médica e liberado, Fábio foi encaminhado pela Polícia Militar ao 33º Distrito Policial, de Pirituba. O outro assaltante segue foragido. (Colaborou Ricardo Valota, do estadão.com.br)