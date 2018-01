Assaltante é morto por segurança do vereador Tripolli

Um homem foi baleado e morreu, por volta das 18h30 de quinta-feira, 18, na altura do nº 1.900 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nas imediações da rua Gabriel Monteiro da Silva, no Itaim-Bibi, na zona sul de São Paulo. Usando uma arma de brinquedo, o homem, ainda não identificado, tentou assaltar ocupantes de um carro que seria do ex-presidente da Câmara Municipal, Roberto Tripolli. Policiais de plantão no 15º DP - delegacia do Itaim Bibi que registrou a ocorrência -, recusaram-se a passar informações mais detalhadas. Garantiram apenas que Tripolli não estava no carro e que o ladrão abordou o segurança, que estava no banco dianteiro do passageiro. Segundo os plantonistas daquele DP, foi esse segurança que atirou no bandido.