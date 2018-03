Assaltante é morto por policial civil na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi morto por um policial civil enquanto tentava assaltá-lo, em um semáforo da Radial Leste, na região de Vila Matilde, na noite desta segunda-feira, 1º.

Dois suspeitos com armas de fogo abordaram policiais que estavam em um carro na esquina da Avenida Conde de Frontim com a Rua Frei Mont'alverne. Um dos policiais, investigador do do Grupo de Operações Especiais (GOE), reagiu rápido e atirou em um deles, que morreu após ser levado a um hospital. O segundo suspeito conseguiu fugir.

A ocorrência será investigada pelo 10º Distrito Policial (10º), também na zona leste da capital. As informações são da Rádio CBN.