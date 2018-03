Assaltante é baleado na região dos Jardins

Um bandido foi baleado em tentativa de assalto no final da tarde desta quarta-feira, dia 24, na região dos Jardins, zona oeste de São Paulo.

Segundo informações da polícia, por volta das 17h30, um homem foi abordado por um assaltante na esquina da Alameda Santos com a Alameda Campinas. Ele reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o ladrão. Foi quando uma pessoa de dentro de carro que passava pela região efetuou um disparo, atingindo a região do tórax do assaltante. O carro fugiu no sentido da Avenida Brigadeiro Luis Antonio – a Polícia Militar afirmou que não foi possível anotar a placa do veículo. Até as 20h, nem a PM nem o 78° DP (Jardins) tinham informações sobre quem disparou e por quê.

A vítima do assalto, um homem de cerca de 45 anos, sofreu escoriações na perna e teve um dedo fraturado por causa da luta corporal. Ele foi por conta própria a um hospital, enquanto o assaltante foi levado ao Hospital das Clínicas. Não havia informações sobre o seu estado de saúde até as 20h.