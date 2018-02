Assaltante do BC do Ceará é preso em SP A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira Antonio Reginaldo de Araújo, de 35 anos, integrante da quadrilha que assaltou o Banco Central em Fortaleza, em 2005. Ele estava foragido desde 5 de fevereiro do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, em Itaitinga, no Ceará.