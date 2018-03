Aspirantes vão para hospital após treino O Comando do 1.º Distrito Naval abriu sindicância para apurar a internação hospitalar de 12 alunos do 1.º ano da Escola Naval. Em nota, a Marinha disse que, no fim da primeira semana de estágio de adaptação, os aspirantes "apresentaram problemas de saúde, possivelmente, decorrentes do treinamento físico-militar realizado durante a semana". A Marinha nega ter havido trotes. Os aspirantes estão internados no Hospital Naval Marcílio Dias. As atividades seguem normalmente na Escola Naval.