Ashton Kutcher veio, mas não desfilou O quarto dia de desfiles foi agitado. Começou na Estação da Luz, com a Cavalera, que apresentou coleção com o tema faroeste urbano para 720 convidados. E terminou na Bienal com o ator Ashton Kutcher, ex-marido de Demi Moore, no desfile da Colcci. É a terceira vez que o astro vem a São Paulo pela marca, mas ele não desfilou. Apenas posou para fotos e assistiu ao desfile. Amanhã, ele segue com a modelo Alessandra Ambrósio para Campinas, onde vão fotografar a campanha da marca. Também se apresentaram no prédio da Bienal, Jefferson Kulig, Fause Haten e Juliana Jabour. / FLAVIA GUERRA