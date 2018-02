Asfixia ao tráfico passa pelo oeste

As Rodovias Raposo Tavares, Marechal Rondon e estradas secundárias entre elas são as principais rotas rodoviárias do tráfico comandado pelo PCC no Estado. As pontes sobre o Rio Paraná em Presidente Epitácio e Castilho, no oeste, são as entradas. As apreensões realizadas na região mostram números mais expressivos do que em megaoperações promovidas em centros distribuidores da capital.

Em apenas uma delas, em setembro, mais de 8 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual em Penápolis. Como comparação, a PM apreendeu até agora menos de 350 quilos de maconha na Operação Saturação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, embora tenha mobilizado mais de 500 homens de suas forças especiais desde o dia 29.