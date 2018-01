Às vésperas do inverno, São Paulo deve registrar 13ºC

SÃO PAULO - A dois dias do início do inverno, a capital paulista deverá ter queda brusca de temperatura nesta quinta-feira, 19, por causa da passagem de uma frente fria vinda do Sul, que já provocou mudanças nesta quarta-feira, 18. A temperatura caiu e alguns bairros registraram queda de granizo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura máxima para a capital paulista na quarta foi de 26ºC. Nesta quinta, as marcas devem ficar entre 13ºC e 17ºC, conforme a Climatempo.

A frente fria também trouxe chuva para a cidade. O CGE registrou queda de granizo em vários locais, com destaque para Santo Amaro, Vila Andrade, Campo Limpo e Capão Redondo, todos na zona sul.

As pancadas de chuva repentinas são resultado do choque entre a frente fria que avança pela cidade vinda do Sul do País e o ar quente vindo do interior de São Paulo, segundo a Climatempo. As temperaturas e a possibilidade de chuva devem continuar até o fim de semana, quando o sol volta a aparecer.

O feriado também será chuvoso em Campos do Jordão, no interior. A previsão é de que temperaturas mais baixas cheguem a 9°C. No litoral, as chuvas ainda podem causar ondas de 2 metros em São Sebastião. O tempo fica nublado até o sábado.

Inverno. Frentes frias como essa costumam se formar com mais frequência antes do início do inverno. A previsão, no entanto, é de que a estação, que começa na sexta-feira, não seja tão intensa neste ano. As temperaturas serão um pouco mais altas e o clima tende a ser um pouco mais seco do que em anos anteriores.

O pneumologista José Jardim, diretor da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, alerta para os riscos da queda de umidade no ar. “Quando a temperatura cai, perde-se calor nos brônquios e diminui a resistência das vias aéreas. A ação da bactérias fica mais propícia.”

Sul. A chegada da massa de ar polar ao Sul trará nova onda de frio. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a temperatura já começou a cair ontem, quando a mínima chegou a 3,8ºC em Canguçu. A tendência para os próximos dois dias é que o frio permaneça, com formação de geada durante a madrugada. Depois de sexta-feira, a massa de ar polar vai embora e as temperaturas devem ficar mais amenas. /FELIPE NEVES, ELDER OGLIARI e TOMAS PETERSEN, ESPECIAL PARA O ESTADO