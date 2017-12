Às vésperas do feriado, SP acumula diversos pontos de lentidão

A capital atingiu às 18h40 desta sexta-feira, 30, 208 km de engarrafamento. A via com o maior índice de lentidão é a Marginal do Tietê com 40,6 km de morosidade, só no sentido Ayrton Senna. No sentido Castello Branco são 24,8 km de lentidão. A Secretaria dos Transportes de São Paulo estima que 1,8 milhão de veículos devam passar pelas rodovias durante o feriado prolongado do Dia de Finados. A previsão é que o fluxo deva ser maior em direção ao interior do Estado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) avalia que só da capital paulista saiam 1,4 milhão de carros.

Veja também:

BLOG: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saída da capital pelas rodovias estaduais e federais também está difícil. Na chegada à capital, a Rodovia dos Bandeirantes tem 4 km, enquanto a Anhanguera tem 2 km de morosidade. Na Rodovia Presidente Dutra,a lentidão atinge 13 km, sendo 8 km no sentido Rio de Janeiro e 5 na chegada à capital, devido ao excesso de veículos.

O excesso de veículos provoca morosidade no sentido capital em três rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão entre o quilômetros 61 e 51. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do quilômetro 272 ao 270.

A Rodovia Castello Branco tem 20 km de congestionamento. São 8 km no sentido capital e 12 km no sentido interior, devido ao excesso de veículos. A Rodovia Ayrton Senna apresenta lentidão entre os quilômetros 28 e 32, sentido interior. No sentido capital, há lentidão no quilômetro 20, por conta de um veículo que ficou quebrado sobre uma das faixas. O carro já foi retirado do local.

A Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, está congestionada, nos dois sentidos, em razão de excesso de veículos.