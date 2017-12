Às vésperas de feriado, aeroportos de SP têm movimento normal

SÃO PAULO - O movimento de passageiros nos aeroportos de São Paulo ainda estava tranquilo no fim da tarde desta sexta-feira, 29, véspera de feriado prolongado de Finados, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

No Aeroporto de Congonhas, do total de 167 voos programados entre meia-noite e 17 horas, 4,8% estavam atrasados ou cancelados. Segundo a Infraero, oito voos sofreram atrasos e oito foram cancelados.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, da meia-noite até as 17 horas, do total de 215 voos previstos, 37 ficaram atrasados e sete foram cancelados. Os dois aeroportos operam visualmente desde o início da manhã.