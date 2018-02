As revistas da USP ganham 1ª exposição

Pela primeira vez, a rica história das revistas estudantis da Universidade de São Paulo (USP) é apresentada ao público. Começa hoje, na sede do Centro de Preservação Cultural (CPC) da instituição - a Casa de Dona Yayá -, uma exposição com a trajetória de 88 publicações do gênero.

"Trata-se de um traço da maturidade acadêmica e da dinâmica cultural da USP. Nenhuma universidade brasileira tem um acervo tão extenso e diversificado de publicações", comenta o arquiteto e filósofo José Tavares Correia de Lira, coordenador do CPC e organizador da mostra.

Das 88 revistas abordadas, 27 terão um número, na íntegra, exposto - são 12 originais e 15 edições fac-similares. Um exemplo interessante é a Dramática, mais antiga publicação estudantil da USP, que circulou por 2 anos, a partir de 1860. "Nela, há textos de jovens estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, alguns que se tornaram depois importantes escritores brasileiros, como Fagundes Varela", aponta Lira.

Registros históricos. Importante pela relevância e pela longevidade, a Politécnica foi publicada em papel de 1904 a 2004 - depois se tornou uma revista eletrônica, que existe até hoje. Já a Filosofia, Ciências e Letras teve 15 edições, entre 1936 e 1953. Nela escreveram os então estudantes Florestan Fernandes - depois reconhecido sociólogo - e Mário Schenberg, consagrado físico e crítico de arte, além de professores da instituição como o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss.

Das publicações mais recentes, destaca-se a revista Caramelo, editada desde o início dos anos 1990 por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).

A partir do fim de abril, a exposição deve tornar-se itinerante, excursionando por unidades e bibliotecas da Universidade de São Paulo - e, possivelmente, por outras universidades brasileiras. A abertura da mostra, na noite de hoje, coincide com o evento Experiência Cultural e Patrimônio Universitário, que tratará de temas correlatos.