As referências europeias em SP Quando voltou de uma viagem à Europa, no ano passado, o analista de sistemas Guilhermino Pinheiro, de 45 anos, mostrou as fotos para a irmã. "Ela brincou que eu não precisava ter saído de São Paulo para ver isso, pois tudo o que vi lá tem suas cópias na cidade", conta. Aí nasceu o projeto São Paulo - Cidade do Mundo, que pode ser acompanhado pelo link http://migre.me/8iyaf.