As raízes do Brasil vistas pela Osklen e pela Maria Bonita Há algo em comum entre o minimalismo da Osklen e da Maria Bonita. As duas marcas (cariocas) interpretam de alguma maneira as raízes de um Brasil: a relação com o negro africano (Osklen) e com o império Portugal (Maria Bonita). Vendo à distância, a proposta gira em torno de linhos e sedas rústicas, tons de cru ou branco, modelagem mais longe do corpo, como se a roupa gravitasse em torno dele.