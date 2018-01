O Guia do Estadão vai passar dezembro agrupando as atrações fixas de Natal em São Paulo neste mapa abaixo, aqui no estadao.com.br. Já estão listados alguns shoppings. Com o passar dos dias, entram as decorações famosas (bancos, Parque do Ibirapuera) e mais alguns achados. Veja as fotos, guarde o link e, se quiser, vá conferir cada uma de perto.

Visualizar Natal SP 2009 em um mapa maior