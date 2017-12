Escândalo de corrupção na Fifa marca a semana;leia as principais notícias

O ex-presidente da CBF e da organização da Copa do Mundo de 2014, José Maria Marin, está entre os dirigente que foram detidos em Zurique esta semana. Eles são acusados pela Justiça americana de ter recebido propinas milionárias em esquemas de corrupção no futebol. No total, sete cartolas foram presos, todos eles latino-americanos e sempre à pedido do FBI. Leia as principais notícias da semana.

