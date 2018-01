As novas caras da política

Duas delas quase saíram no braço - precisou nosso amigo apartar os silicones -, numa acalorada discussão de ordem ortográfica: o Aécio teria barba cerrada ou serrada. "É serrada, sua tonta, com "s" de Serra, entendeu?" Ninguém entendeu direito por que diabos o tucano resolveu mudar o visual. De homenagem a Tiradentes a demonstração de que, neste particular, é mais bem dotado que o Lula, fala-se qualquer coisa depois do terceiro chope no barzinho da esquina.

Mas, para quem vive reclamando a falta de caras novas na política, convenhamos, a barba espessa do Aecinho não deixa de ser uma mudança até certo ponto surpreendente. E não foi a única da semana: o gel de cabelo de Rogério Rosso, novo governador do DF, também chamou atenção pelo exagero! Repara só!

Personagens afins

A ausência de Edson Lobão foi bastante sentida ontem durante a Parada da Disney, em Brasília. O pateta, em especial, ficou chateadíssimo com o forfait do ex-ministro.

Mãe é mãe!

Gretchen proibiu, pelo menos por ora, o assunto em casa! Cá entre nós, imagina que a filha da cantora Cher reapareceu de terno e gravata com a namorada nas revistas de celebridades, estreando sexo novo em público após cirurgia que a completou. Melhor deixar passar o Dia das Mães para conversar a respeito em família.

Graças a Deus

Era mesmo só saudades do Evaristo Costa! Ele regressou de férias na TV Globo e Sandra Annenberg voltou a sorrir na bancada do Jornal Hoje!

Calma!

Faltam só 50 dias para a Copa! Passa rápido!

Só tem tantã

De José Serra, ao saber que Dilma Rousseff disse em entrevista na Bahia que está ensaiando o rebolation: ''E ela ainda diz que o biruta de aeroporto sou eu!''

Sonho impossível

Ciro Gomes deve renunciar a qualquer momento ao direito de disputar a Presidência. Melhor assim! O Brasil não está mesmo preparado para uma primeira-dama como Patrícia Pillar.

Caos marítimo

O fim do mundo abriu uma nova frente de trabalho, dessa vez na costa Pacífico da América do Sul. Cientistas chilenos descobriram um tapete de micróbios do tamanho da Grécia.

SOS Planalto

Brasília sairia do papel se fosse licitada em 2010? Duvido que uma liminar não suspendesse as obras a pedido dos índios e dos ambientalistas. Ou não!