'As mulheres aqui são mais liberais'

"O que há de mais interessante em São Paulo é a comida", diz, destacando os bairros da Liberdade e do Bexiga, na região central. "São dois lugares em que você consegue experimentar uma culinária específica. No Bexiga, tem comida italiana de verdade e barata, não a de shopping."

Ronald recomenda o rodízio de massas do almoço na Cantina da 14 de Julho, n.º 79 da rua de mesmo nome. Na sobremesa, a opção é o cannoli de Nutella. "Falo com orgulho que conheço esse lugar melhor do que boa parte dos paulistanos. É sensacional. Parabéns, São Paulo!", brinca.

Paulistanas. Ele também aponta outra diferença em relação ao Rio: as mulheres. "Aqui as garotas são mais bacanas, liberais", diz. "É mais fácil conversar, elas têm mais capacidade de entender que são mulheres solteiras do século 21 e podem aproveitar, sem ser uma vagabunda. Apesar da fama carioca de samba e sacanagem, lá elas são mais travadas."