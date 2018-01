As grandes novidades do mercado de beleza

As grandes novidades no mercado de beleza começam a ser apresentadas hoje na Beauty Fair, a terceira maior feira do mundo nesse setor. E, a partir do próximo mês, poderão ser encontradas em farmácias, butiques de beleza e salões de cabeleireiros. Os produtos estão cada vez mais práticos, fáceis de usar e menos agressivos à saúde.

A Depilsan, por exemplo, lançou a primeira cera para ser aquecida no micro-ondas. As empresas de cosméticos estão investindo em produtos mais naturais, que prometem causar menos alergias e outras reações adversas.

A L"Oreal está lançando para o cabelo uma tintura sem amônia - até hoje só havia tonalizantes. E há cremes para corpo e rosto com composições totalmente minerais. São lançamentos que completam a tendência que já se via no mercado, principalmente nas linhas de maquiagens de marcas como M.A.C., Boticário e Contém 1 g.

Escova. Sucesso entre as mulheres, as escovas à base de formol ganham concorrentes mais naturais. A HidTrat Technique Progressive, da Niasi, por exemplo, tem moléculas de queratina que deixam o cabelo mais pesado e hidratado, mantendo a estrutura cacheada e ondulada.

Mais natural. Duas marcas estão lançando colorações sem amônica, portanto mais suaves para a saúde. A Inoa, da L"Oreal, é uma coloração que não sai do fio. Já a Diva Curl desenvolveu um tonalizante orgânico, que dura menos no cabelo que o produto do concorrente.

ONDE: DIVA CURL 01155235258; L"OREAL 0800-701237. PREÇOS: SOB CONSULTA

Praticidade. A Depilsan lançou a primeira cera de micro-ondas do mercado brasileiro. Vem numa lata. É reciclável e biodegradável. É oferecida em diferentes aromas.

ONDE: HELCLA COSMÉTICOS, 0800-7709004 (SAC). PREÇO: R$ 18.

Dois em um. Ao reunir escova e chapinha, o produto diminui o tempo de alisamento do cabelo pela metade. Vem com três cerdas de escova opcionais. O sistema é bivolt e a chapa tem placa de cerâmica. Deve chegar às lojas em novembro.

ONDE: TAIFF, 0800171655 (SAC). PREÇO: R$ 249.

Cadeira spa. Foi especialmente desenvolvida para o relaxamento. Tem 18 regulagens de shiatsu para as costas, acionadas por controle remoto. O assento também tem sistema para aliviar as tensões. E os pés ficam na água, recebendo jatos. Chegará à loja em setembro.

ONDE: IKESAKI, TEL.: ( 11) 3207-8433. PREÇO: A PARTIR DE R$ 15 MIL