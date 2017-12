As famílias vão receber jovens falando de criolo a kiswahili Os organizadores da JMJ surpreendem-se com a possibilidade de recrutar anfitriões dispostos a hospedar romenos, ucranianos, filipinos e chineses que já confirmaram as inscrições. Vinte jovens de Hong Kong poderão ficar em casas de compatriotas da Paróquia dos Chineses na Vila Olímpia e contar com apoio do Colégio São Bento, no centro, que tem curso de mandarim para filhos de imigrantes.