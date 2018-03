As campeãs no Twitter Com tantas popozudas, foi Gisele Bündchen, que saiu no Rio pela Unidos de Vila Isabel, a musa mais "twittada" da folia deste ano, de acordo com o Estadão.com.br. Como a top já está na capa desta edição, você pode conferir abaixo as que alcançaram as posições seguintes, da 2ª a 5ª. Entre elas estão da modelo paraguaia Larissa Riquelme, que ganhou fama na Copa do Mundo ao carregar o celular nos seios, à apresentadora Sabrina Sato.