'As balas aqui não são de borracha. Aqui é fuzil' A ação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, foi realizada durante toda a madrugada de ontem e deixou moradores em meio ao fogo cruzado. Pelas redes sociais, eles narravam os conflitos. "As balas aqui não são de borracha, aqui é fuzil. Para gente que não tem nome nem sobrenome nem mora em lugar nenhum, o tratamento é esse", escreveu a moradora Gizele Martins. Um grupo de fotógrafos que participavam de uma oficina na ONG Observatório de Favelas tentou registrar o confronto, sem sucesso.